Türkiye'deki futbol kültürü ve takım tutkusunu insanlar farklı şekillerde göstermeye devam ediyor. Son zamanlarda evlerini, iş yerlerini veya dairelerini tuttuklarını takımın renkleriyle boyamak, kişinin kendi takımına olan sevgilerini ve desteklerini ifade etme biçimi haline geldi.

İnegöl'de de son zamanlarda bu trend artış gösterdi. Vatandaşlar tutukları takımların renklerini ev ve iş yerlerine uygularken, bunun ilk örneği ise 2012 yılında yapıldı. 1983 yılından beridir İnegöl’e bağlı Bilal mahallesinde yaşayan Muhammet Cerrah (68), gelini Hanım Cerrah'ın tavsiyesi üzerine 2012 yılında oturdukları evi Trabzonspor’un renkleri olan bordo ve maviye boyadı.

“BİZE HER YER TRABZON”

Evin İnegöl’de takım renklerine boyanan ilk ev olma özelliğine sahip olduğunu söyleyen Muhammet Cerrah, “Bu ev 2012 yılında yapıldı. Biz Trabzonluyuz. Bize her yer Trabzon. Gelin söyledi, dedi böyle böyle yapalım. Tamam dedim. Trabzon’da genelde evler böyle. İnegöl’de de buna benzer başka evlerde var. Kulaca’da var, burada bizim komşular da var. İlk olarak biz yaptıktan sonra örnek alarak bazı komşularımızda tuttukları takımların renklerine binalarını boyadılar” dedi.