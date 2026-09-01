30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünün geride kaldığını hatırlatan Çiçek, İnegöl’de sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından belediye önünde yaklaşık 30 dakikalık bir program gerçekleştirildiğini ifade etti. Kutlamaların bu şekilde sınırlı kalmasını eleştiren Çiçek, 30 Ağustos’un anlamına yakışır etkinliklerle anılması gerektiğini söyledi.

Çiçek, 30 Ağustos’un sıradan bir gün olmadığını vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında kazanılan Büyük Zafer’in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

Bayramların yalnızca protokol törenleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Çiçek, kutlamaların halkın katılımıyla meydanlara taşınması gerektiğini söyledi. İnegöl’de fener alayları düzenlenmesini, gençlerin ve çocukların Türk bayraklarıyla yürüyüşlere katılmasını ve meydanlarda marşların söylenmesini beklediklerini ifade etti.

“İnegöl gibi Bursa’nın en büyük ve güçlü ilçelerinden birinde böylesine önemli bir zafer gününün sadece resmi tören ve kısa bir programla geçiştirilmesini doğru bulmuyorum” diyen Çiçek, İnegöl halkının daha kapsamlı ve coşkulu bir kutlamayı hak ettiğini kaydetti.

Çiçek ayrıca iktidar partisinin ilçe başkanının resmi törende yer almamasını da eleştirerek, böylesine anlamlı bir günde ilgili makamın törende temsil edilmemesinin kamuoyunun takdirine bırakılması gereken bir durum olduğunu ifade etti.

Milli bayramların herhangi bir siyasi partiye değil, milletin tamamına ait ortak değerler olduğunun altını çizen Hüseyin Çiçek, “29 Ekim de bizimdir, 23 Nisan da bizimdir, 19 Mayıs da bizimdir, 30 Ağustos da bizimdir” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki 30 Ağustos’ta İnegöl meydanlarının Türk bayraklarıyla dolmasını istediklerini belirten Çiçek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nın İnegöl’de bu kadar sönük geçirilmesini kabul etmiyorum. İnegöl halkı daha iyisini hak ediyor. Bir sonraki 30 Ağustos’ta gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla ve yaşlılarımızla hep birlikte bu büyük zaferin coşkusunu yaşamak istiyoruz. Çünkü bu zafer hepimizin.”

Çiçek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için mücadele eden tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andığını da belirtti.