Operasyonda şüpheli araç ve şahıslara yönelik kapsamlı kimlik ve asayiş kontrolleri yapıldı.

Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Dikencik Caddesi'nde, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuzselim Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı polis ekipleri ile gece kartalları tarafından geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde başlayan uygulamada, cadde üzerinde bekleme yapan ve alkol aldığı değerlendirilen şahıslara yönelik kimlik sorgulamaları yapıldı. Ekipler, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla alkol kullanımının yoğunlaştığı noktalarda şahısları tek tek kontrol etti. Sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlerin gece boyunca sürdüğü öğrenilirken, ekiplerin vatandaşlardan gelen şikâyetler ve ihbarlar doğrultusunda bölgede huzur uygulamalarına devam edeceği bildirildi. Ekipler, uygulamanın amacının kamu düzeninin korunması, suç ve suçluyla etkin mücadele edilmesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA