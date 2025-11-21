

Açılış törenine Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.

“İNEGÖL’ÜMÜZ BÜYÜYOR, GELİŞİYOR, ÜRETİYOR”

Programın açılış konuşmasını yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Kıymetli bakanım, İnegöl’ümüz büyüyor, gelişiyor, üretiyor. Özellikle 302 bin nüfusuyla beraberinde 1065 kilometre yüzölçümüyle yine 160 ülkeye ulaştırdığı ihracatıyla şehrimiz üretimde de hizmette de imalatta da hızla büyümeye devam ediyor. Tabi ki burada bugün açmış olduğumuz kavşak bizim için sadece bir kavşak yapısı değil aslında İnegöl’ümüzün Kuzey çevre yolunun bir başlangıç noktası olması yönüyle de çok kıymetli ve değerli. Bu yolda 2020 yılında göreve başladığımız tarihlerde yaklaşık olarak 14 15 milyon araç geçişi vardı. Bu bilgileri de karayollarımızdan almıştık. 2024 yılı itibarıyla da yaklaşık 21 milyon araç geçtiğini görüyoruz yani aslında alanda giderek artan bir trafikte var. Dolayısıyla yatırımların ne kadar önemli kıymetli olduğunu biliyoruz. Tabi kıymetli bakanım şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye’yi bir şantiye yerine çevirdiniz. Sizlere gururla bakıyoruz, imrenerek bakıyoruz. Bir taraftan karayollarının yol yapım çalışmaları bir taraftan tüneller bir taraftan viyadükler bir taraftan köprüler. Bir taraftan hızlı tren yatırımları, havalimanları deniz limanları ve özellikle yerli ve milli uydumuz noktasında yaptığınız çalışmalar hepsini yakinen takip ediyoruz. Bizim için çok büyük bir önem arz ettiğini belirtmek istiyorum. Özellikle hemen yanımızdaki Yenişehir havalimanı ve beraberinde önümüzdeki yıl bize müjdesini vermiş olduğunuz hızlı tren yatırımının da tamamlanmasıyla İnegöl’ün de bu süreçten çok olumlu anlamda istifade edeceğini ifade etmek istiyorum” dedi.



“GÜÇLÜ VE SÜREKLİ GELİŞEN YAPIYI DESTEKLEYEN EN ÖNEMLİ UNSURLARDAN BİRİ İSE KUŞKUSUZ GÜÇLÜ ULAŞIM ALTYAPISIDIR”

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, “Bursa- İnegöl- Eskişehir devlet yolu üzerinde hayata geçirdiğimiz İnegöl giriş kavşağının açılış törenine hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum. Tarihin her döneminde stratejik konumu, üretken insan gücü, zengin kültürel mirasıyla öne çıkan Bursa, bugün de ülkemizin dinamik merkezlerinden biri olmaya devam etmektedir. Güçlü ve sürekli gelişen yapıyı destekleyen en önemli unsurlardan biri ise kuşkusuz güçlü ulaşım altyapısıdır. Karayolu yatırımları geçmişten bugüne Bursa’nın büyümesine yön vermiş, şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda konforu, güvenliği ve sürekliliği sağlamıştır. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz İnegöl giriş kavşağı Bursa’nın doğu aksındaki trafik akışını daha düzenli, daha güvenli, daha kesintisiz hale getiren önemli bir yatırımdır. Köprülü kavşak 152 metre uzunluğunda, 6 açıklıkta olarak farklı seviyede kavşak standardında inşa edilmiştir. Projenin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 1.1 kilometreye ulaşmaktadır. Bu yatırım hem şehir içi trafiğini rahatlatacak hem de bölgenin sanayi yükünü taşıyan hatlarda daha akıcı bir ulaşım sağlayacaktır. Sayın Bakanım Karayolları Genel Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz her projede şehirlerimizin gelişimine ivme kazandıran, insanımızın günlük hayatını kolaylaştıran ve ülkemizin geleceğine dair değerler katan bir altyapı ortaya koymayı amaçlıyoruz. Bu anlayışla attığımız tüm adımlarla bize istikamet çizen Sayın Cumhurbaşkanımıza, ulaştırma alanındaki vizyoner yönetiminizle çalışmalarımıza güç veren zât-ı âlînize en içten şükranlarımı arz ediyorum. Projenin hayata geçirilmesinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



“İNEGÖL TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÖZBEBEĞİ İLÇELERİNDEN BİR TANESİ”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Beraberce yaşamaktan ne kadar mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlıyor ve sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bakanım müsaade ederseniz bir itirafla başlayacağım. Hasbelkader Rabbim nasip etti Sayın Cumhurbaşkanımızla bizde bakanlık görevlerinde çalışma imkanı bulduk. Bu memlekete hizmet etme imkanı bulduk. Ama ben siz mevzubahis olunca bu kadar fırsatı nasıl buluyorsunuz, gelip bu açılışları nasıl yapıyorsunuz, nasıl bu kadar çok çalışıyorsunuz ben açıkçası hayretler içerisinde kalıyorum. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Bursa ya da Türkiye’nin diğer illeri mevzubahis olduğunda işlerinizi gayet düzenli bir şekilde takip edip, bu yatırımların tamamlanması için mücadele edip gelip bu yatırımların tamamlanması için mücadele edip gelip bu açılışlara katılıyorsunuz. Bizleri mutlu ediyorsunuz. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi burası Türkiye’nin en önemli akslarından bir tanesi. Sadece Bursa’yı, İnegöl’ü ilgilendiren bir karayolu değil. Türkiye karayolu açısından da önemli bir yer. İşte bu yol üzerinde bu üst geçit ve inşallah tamamlanacak iki tane daha üst geçitte bu yoldaki, konforu, hızı, güvenliği artırmış olacağız. Onların ilk adımının açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Bursalı hemşehrilerimiz özellikle İnegöllü hemşehrilerimiz bu yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu farkındalar. Bursa gerçekten en önemli sanayi şehirlerinden. Tarımda önemli şehirlerinden. İnegöl’de gerçekten Türkiye ekonomisinin gözbebeği ilçelerinden bir tanesi. Burada yapılan bu açılışla inşallah buradaki trafik çok daha rahatlamış, güvenli hale gelmiş olacak. Ben bu manada emeği geçen tüm kardeşlerimize, karayolcu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde bir Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili hızlı trene binmiş, bir paylaşım yapmış. Ne kadar heyecanlandığını, mutlu olduğunu kendi paylaşımından görebiliyorsunuz. Ben diyorum ki bütün vatandaşlarımıza Bursa’ya gelirken o heyecanı yaşatalım, önümüzdeki yıl hızlı trenimize kavuşalım diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Bursa Valisi Erol Ayyıldız, “Küçük gibi görünse de kilitleri açmasından dolayı aslında büyük işler görürler. Kapı ne kadar büyük olursa olsun ufacık bir anahtardır. Dolayısıyla aslında Ankara’dan başlayan Eskişehir, İnegöl Bursa hattının doğrudan Kocaeli, İzmir ve İstanbul’u bağlayan hatta baktığımızda aslında işin özü İnegöl etrafında dönüyor. Bu hat aynı zamanda iş hattı, ekonomik hattı yani Türkiye’nin ekonomisini sırtlayan ve taşıyan hat. Bulunan en önemli yer de İnegöl’dür. Sadece bu yatırım İnegöl olarak değil aslında tüm bu coğrafi alanı düşünerek ele aldığınızda ne kadar önemli bir yatırımın şu anda yapıldığını anlarsınız” dedi.



“EKONOMİK BÜYÜMENİN BİRİNCİ ŞARTI GÜÇLÜ BİR ULAŞIM ALTYAPISIDIR”

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bakanlığı döneminde hani atom Mustafa desek yanlış bir şey demeyiz. Çalışkanlığıyla gerçekten ülkeye hizmet eden Mustafa Varank kardeşimiz şimdi vekilimiz ve komisyon başkanımız. Tabi bir itirafla başladı ben de o itirafla devam edeyim onun bıraktığı yerden. Elbette gerçekten çok çalışıyoruz. Gece gündüz demeden ne kadar gücümüz yeterse, yoruluyor muyuz? Elbette yoruluyoruz ama yorulduğumuz yerde bakıyoruz ki Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Ona bakınca diyoruz ki; bizim bu yaptığımız hiçbir şey. Daha yapacak çok işimiz var deyip yolumuza devam ediyoruz, biz öyle dinleniyoruz. Bugün Bursa’mıza iki büyük müjdeyle geldim. Öğleden sonra şehrimizin kalbine Bursa Şehir Hastanesi ve yüksek hızlı tren garımıza nefes aldıracak bağlantı yollarının temelini yine Bursalı kardeşlerimizle beraber atacağız. Ama önce burada İnegöl’ün giriş kapısında ülkemizin doğudan batıya uzanan en önemli koridorlarından birini daha güvenli daha hızlı daha konforlu hale getirmenin gururunu beraberce yaşıyoruz. Biliyorsunuz, yol medeniyettir. Sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet ve dünya ile bütünleşme demektir. Ekonomik büyümenin birinci şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır, olmazsa olmazdır. Karayolu taşımacılığı da aktarmasız, güvenli, esnek, hızlı ve kolay ulaşımın vazgeçilmez ulaşımın modu olarak karşımıza çıkmaktadır. Karayolları gelişmiş ülkeler için hem uluslararası hem de yurt içi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarları olarak hayati bir fonksiyonu da üstlenmektedir. Bu gerçeğin bilinciyle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 23 yıllık dönem içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını da araladık, kapılarını da açtık çok şükür. Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden her tarafı baştanbaşa yüksek standartlı yol ağlarıyla karayolcu kardeşlerimizle donattık” dedi.



“NEREDEN NEREYE”

Uraloğlu, “2002 yılında bakın 6 bin 100 bin kilometre yolumuz vardı, bunu hep söylüyoruz ama tekrar etmekte de fayda var. Sadece 6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanıyordu. Bunu tam 5 kat artırarak bugün 29 bin 947 kilometreye çıkardık çok şükür ve 77 ilimizi de bölünmüş yollarla birbirine bağlamış olduk. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı Bursa’mızın da içerisinde olduğu illerde başta olmak üzere 3796 kilometreye çıkardık. BSK kaplamalı yani sıcak asfalt yolların uzunluğunu 8591 kilometreden 31527 kilometreye çıkardık. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya “Nereden nereye”. Gerçekten, bizde bunları karayolcu kardeşlerimizle bütün ekiplerimizde, milletvekillerimizle, il yönetimimizle, valiliklerimizle beraber çok şükür hayata geçirdik. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçerek birbirine bağladık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 811 kilometreye çıkardık. Tünel uzunluğumuzu 813 kilometreye çıkardık. Fark ettiyseniz bölünmüş yol uzunluğumuzu da 30 bin kilometrenin eşiğine getirdik. Sadece birkaç adım kaldı. Sene sonuna kadar inşallah 30 bin kilometreye çıkaracağız. Bakın Cumhurbaşkanımız AK Parti’mizin seçim vaatlerinde 15 bin kilometre bölünmüş yol koymuştu ilk etapta. Ve insanlar şunu demişti; Türkiye’de bu bölünmüş yolları nereye yapacaksın? Bakın biz 15 bin kilometreyi bitrdik. Onun üzerine bir 8 bin 9 bin daha yaptık ve şimdi 30 bin kilometrelere çıkarmış oluyoruz. Dile kolay, bu Bursa’dan yola çıksanız bakın 30 bin kilometre Bursa’dan yola çıksanız dünyanın çevresini 4te 3’ünü artık çevreliyorsunuz yaklaşık. Yani dünyanın 40 bin kilometre 30 bin kilometreyle 4’te 3’ü kadar bölünmüş yol yaptık. Şöyle de yaklaşabiliriz; Bursa’dan Çin’in Şanghay şehrine yani büyük okyanusun kıyılarına kadar yaklaşık 3 kez ulaşabilecek bir mesafe demektir. İnşallah bu yıl bitmeden az önce dediğim gibi 30 bin kilometreyi yakalamış olacağız. Sadece birkaç kilometremiz kaldı. Kıymetli İnegöllü kardeşlerim ben burada sayılardan, rakamlardan bahsediyorum aslında bahsettiklerim sadece rakamlar değildir. Bir destanın çok büyük bir parçasıdır. İnegöl giriş kavşağı da bu destanın yeni bir adımıdır, yeni bir satırıdır. Bu satır İnegöl’ün sanayicisine, çiftçisine, esnafına, işçisine siz üretmeye devam edin biz sizin yolunuzu açmaya devam edeceğimizin mesajıdır” dedi.



“106 KİLOMETRELİK GÜZERGAHIMIZLA ARTIK TEK BİR SİNYALİZASYONLU KAVŞAK KALMAMIŞTIR”

Uraloğlu, “İhracatıyla tüm lokomotif şehirlerinden birisidir. İnegöl ise bu lokomotifin en güçlü motorlarından biri. Mobilya sektöründe dünya markası olmuş her yıl milyonlarca dolar ihracat yapan, alın teriyle emekle büyüyen bir ticaret merkezi. Belediye Başkanımız söyledi 160 ülke. Gerçekten tebrik ediyorum. Allah daha fazlasını yapmayı bizlere nasip etsin. İşte bu üretim gücünü, bu bereketli emeğin dünyaya açılan kapısı da güvenli, hızlı ve kesintisiz yollarla olmalıdır. Açılışını yaptığımız İnegöl giriş kavşağı tam da bu ihtiyaç için hayata geçmiştir. Bu kavşağımız 152 metre uzunluğunda 6 açıklıklı farklı seviyeli köprülü kavşak olarak inşa ettik, tasarladık. Bağlantı yollarıyla birlikte 1.1 kilometre uzunluğundaki projemiz Bursa- İnegöl- Eskişehir devlet yolunun en kritik noktasında yükseldi. Bakın İnegöl’ümüzün girişinde her gün ortalama gidiş- dönüş yaklaşık 60.000 araç giriş- çıkış yapıyor. Bunların neredeyse 5’te 1’i yani 10.000 üzerinde ağır taşıt trafiğine sahip. İşte tam da bu yoğunlukta vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda İnegöl mobilyasını dünyaya ulaştıran tırlarımızı, firmalarımızı, kamyonlarımızı kesintisiz akışa kavuşturmak için bu kavşağı inşa ettik. İnegöl giriş kavşağı artık şehir merkezine giriş- çıkış yapan araçlarımızla, transit geçen ağır taşıtlarımızı birbirinden tamamen ayırmış durumdadır. Trafik yoğunluğunu azaltarak daha akıcı bir akış sağlamış olduk. Böylece zamandan yıllık 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlamış olacağız. Değerli kardeşlerim bunları sadece bir rakam olarak değerlendirmeyin. Bakın buraya yaptığımız yatırımı bir yıldan daha az sürede ülkemize kazandırmış oluyoruz. Yani sanayici kardeşlerimiz bilir, bunun ne anlama geldiğini de takdir ederler. Ne kadar doğru iş yaptığımızın belgesidir. Çevreye zarar veren araçların da karbon emisyonunu da yıllık olarak tam 308 ton azaltarak hem doğamızı koruyarak hem de temiz bir gelecek için bir adım atmış olduk yeşil Bursa’mız için. Bu kavşakla birlikte Bursa Turanköy kavşağından Eskişehir’in sınırına kadar ulaşan tam 106 kilometrelik güzergahımızla artık tek bir sinyalizasyonlu kavşak kalmamıştır. Bu da ayrıca bir kıymetlidir. 106 kilometrelik tamamen yüksek standartlı, konforlu, hızlı, kesintisiz bir yol haline gelmiştir. Bir nevi otoyol standartlarına yükseltilmiştir. İnegöl’ümüzün sanayicisi, çiftçisi, esnafı artık ürünlerini daha hızlı daha güvenli ve daha ekonomik şekilde limanlara, iç piyasaya ve ihracat kapılarına ulaştırabilecek. Bu aynı zamanda Ankara’dan iç Anadolu’dan, doğudan gelen misafirlerimizi, turistlerimizi, iş insanlarımızı yeşil Bursa’mıza kesintisiz bir şekilde bağlayacaktır. Tekrar kavşağımız hayırlı uğurlu olsun. Değerli Kardeşlerim biz size büyün, üretin, ihracat rekorları kırın diyoruz. Siz de bunu fazlasıyla yapıyorsunuz. Biz de sözümüzü tutuyoruz” dedi.



HIZLI TREN MÜJDESİ

Bakan Uraloğlu, “Siz üretmeye devam edin, biz yolunuzu açmaya devam edeceğiz diyoruz ve bunu da hayata geçiriyoruz. İnegöl giriş kavşağı işte bu sözün tam da nişanesidir. Konuşma metninde yoktu öğleden sonraki programa ayırdım ama burada da İnegöllü kardeşlerimle paylaşayım. Biz İnşallah önümüzdeki yıl Bursa’mıza yüksek hızlı trenle seyahat edeceğiz. 2026 yılında biz Bursa’ya yaptığımız gezilerden bir tanesini İnşallah Ankara’dan İstanbul’dan hızlı trenle yapmış olacağız, projeyi yakından takip ediyoruz. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur diyoruz ya onun için de bazen muhalif kardeşlerimizde onların haklı eleştirilerinin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama bu anlamda onların da eleştirdiği bu konuları biz İnşallah hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle köprülü kavşak hizmete açıldı.

İNEGÖLSPOR FORMASI BAKAN’A HEDİYE EDİLDİ

Açılışın sonunda Bakan Uraloğlu’na, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu tarafından üzerinde isminin yer aldığı İnegölspor forması hediye edildi.