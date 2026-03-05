Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1.039 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 310 TL ve 20 euro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlatıldığı öğrenildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA