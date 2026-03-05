Turizm sektörünün lider fuarı konumunda olan ve 1966 yılından bu yana düzenlenen Berlin Turizm Fuarı (ITB 2026) 160’tan fazla ülkeden 6.000’e yakın firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Fuar kapsamında iş dünyası, bilim ve siyaset çevrelerinden yaklaşık 400 üst düzey konuşmacı dört sahnede ve 17 tematik başlık altında bir araya getirildi.

Fuara Türkiye’den 144 kurum ve kuruluş katılırken, Türk turizmciler Türkiye’nin potansiyelini hem ziyaretçilere hem de sektör temsilcilerine aktardı. Fuarda birçok kamu ve özel kurum temsilcisi de hem yöresel hem de ulusal kimlikte öne çıkan çalışmalarını ve ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.

Berlin turizm fuarı'nda yoğun temaslar

ITB Berlin 2026’da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin standı da büyük ilgi gördü. ‘Her Gülümseme Bir Hikâye Anlatır’ kampanyasıyla organizasyonda yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in liderliğindeki heyet, 3-5 Mart tarihleri arasında yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle bir araya gelerek Bursa’nın turizm potansiyelini anlattı. Fuardaki diğer firmaların stantlarını da gezen Başkan Mustafa Bozbey, birebir görüşmeler gerçekleştirerek yapılabilecek iş birliklerini konuştu. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğul’u ve Türk-Alman İşverenler Derneği Başkanı Remzi Kaplan’ı da ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunurken Bursaspor forması ve atkısı hediye etti.

Yöresel lezzetler tanıtıldı

Öte yandan Good Travel Alliance iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Yeşil Bursa Sertifikasyon Sistemi’ kapsamında sertifika alan Bursalı kadın kooperatifleri de organizasyonda yerini aldı. Bursa’nın kültürel zenginlikleri ve turizm potansiyeli hakkında bilgilendirmenin de yapıldığı stant, etkinlik boyunca yoğun ilgi gördü. Standda ikram edilen yöresel lezzetler de ziyaretçilerin damak zevkine hitap etti.

"Amacımız Bursa'da geceleme sayısını artırmak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hem Bursa'yı hem de Bursa'nın farklı yönlerini yerli ve yabancı misafirlere tanıtmak için fuara katıldıklarını söyledi. Aynı zamanda katılan diğer firmaları da gözlemleyerek standlarda nelerin yapıldığını, turizmle ilgili nelerin öne çıkarıldığını görme fırsatı bulduklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bursa’nın 8500 yıllık tarihi birikimini, turizm potansiyelini, coğrafi ve kültürel değerlerini ve gastronomisini daha fazla tanıtmak istediklerinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa'ya daha fazla turistin gelmesi, Avrupalı turistlerin Bursa'ya daha farklı ve olumlu bakış açısı geliştirmeleri amacıyla çaba gösteriyoruz. Amacımız Bursa'da geceleme sayısını artırmak. Hem ikna ederek hem de güven vererek dünyanın her yerinden insanları Bursa'da ağırlamak istiyoruz" dedi.

"Avrupa'daki güzel insanları Bursa'ya bekliyorum"

Büyükşehir Belediyesi olarak geliştirdikleri Green Destination projelerine de dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, projeye 20 civarında kadın derneğinin müracaatta bulunduğunu, kriterlere uyan ilk üç kooperatifin yetkililerini fuara getirdiklerini anlattı. Bursa gastronomisine kattıkları el emeği ürünleri yerli ve yabancı konuklara tanıttıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa gastronomisi birçok yerden çok daha üstün, iyi ve nitelikli. Kadın kooperatifleri de kendi ürünlerini tanıtarak turizm elçisi olarak misafirleri Bursa’ya davet ediyorlar. Avrupa'daki güzel insanları Bursa'ya bekliyorum" diye konuştu.

Bursa standına Türk ve Almanlardan yoğun ilgi

Berlin’de yaşayan Bursalı bir ziyaretçi, fuarı gezdiğini ve Bursa standını görünce çok mutlu olduğunu belirterek, "Yeşil Bursa’yı görünce çok duygulandım. Burada görmek bize ayrı bir heyecan katıyor" dedi.

Daha önce Türkiye’de bulunduğunu ancak Bursa’ya gitme fırsatı bulamadığını belirten Alman kadın ziyaretçi, standda tattığı lezzetleri beğendiğini söyledi. Alman erkek ziyaretçi ise Türkiye gastronomisini bildiğini ve Bursa standında ürünlerin lezzetli olduğunu belirtti.

Bursa'nın termal yönü anlatıldı

Etkinlik kapsamında Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı (EHTTA) tarafından düzenlenen ‘Avrupa’nın termal kentleri geleceğine yatırım yapıyor’ paneline de Bursa Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Turizm Danışmanı Arzu Kutucu Özenen, konuşmacı olarak katıldı. Başkan Mustafa Bozbey, programın sonunda konuşmacılara Bursa’yı tanıtıcı hediyeler verdi.

Bursalı kadınlar dünya sahnesine çıktı

ITB Berlin Fuarı kapsamında çok sayıda ülkeden katılımcının yarıştığı ve en değerli projelerin ödüllendirildiği Green Destinations/Good Travel etkinliği de düzenlendi. Etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey’in öncülük ettiği Green Bursa (Yeşil Bursa) projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan ve ilk üçe giren Zeyniler Çalıkuşu Kooperatifi, Cumalıkızık Koperatifi ve Nilüfer Çamlıca Kadın Derneği de sahneye çıktı.

"Bursa'ya davet ediyoruz"

Yeşil Bursa Sürdürülebilirlik Sertifikası sürecinin öncüsü Seden Bozbey, törende yaptığı konuşmada, turizmin artık yalnızca ekonomik büyümeyle değil, sosyal ve çevresel etkisiyle de ölçüldüğünü vurguladı. Bursa’nın bu dönüşümü izleyen değil, yön veren bir şehir olduğunu ifade eden Seden Bozbey, "Kente özgü olarak geliştirilen Green Bursa modeli sadece bir sertifika sistemi değil. Yerel üretimi güçlendiren, kadın emeğini görünür kılan ve kültürel mirası koruyan bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımıdır. Süreç özellikle kadın dernekleri ve kooperatiflerle başlatıldı. ‘Sürdürülebilirlik sahada başlar’ mesajı paylaşıldı. Kadın örgütlerinin üretim, dayanışma ve yerel kalkınma temelli çalışmaları, Bursa’nın sürdürülebilir turizm dönüşümünün lokomotifidir. Uluslararası turizm profesyonellerini Bursa’ya davet ediyoruz. Turizmin geleceği, iş birliği, etik değerler ve kapsayıcılıkla inşa edilecektir. Bursa, bu dönüşüme hazır ve bu değişime öncülük etmeye kararlı" dedi.

