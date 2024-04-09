Kaza Süleymaniye mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi.

6 Eylül Caddesinde seyir halinde olan sürücü Sefa Can B. yönetimindeki 16 AOL 135 plakalı motosiklet, Rustavi sokaktan çıkan Ali Boz 16 SLS 50 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet 20 metre ilerdeki karşı yönden gelen Fatih A. yönetimindeki 10 AAP 780 plakalı otomobilin altına girdi. Yaralanan genç olay yerine sevk edilen Ambulansla Hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Seher Yaşa