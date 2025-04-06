Olay saat 18.00 sıralarında Burhaniye mahallesi Mimar Sinan Caddesinde 5 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Zeki(29) ve Delal E.(25) çiftinin çocuğu 2.5 yaşındaki Osman E., ailesi mutfaktayken balkona çıktı. Balkonun koruma duvarına tırmanan çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten kafa üstü beton zemin üzerine düştü.



Çocuğun bağırma seslerini duyan ailesi yardıma koştu. Çocuk, babası Zeki E.'nin kucağında 200 metre ilerideki İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçiren çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.