İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi İlyas Sarı’nın talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, hastane girişinde bulunan Ambulans Müzesi’nde düzenlemeye gidiliyor.



Müzede sergilenen ambulanslardan bazıları, hastane girişindeki kapı bölümüne taşınarak daha görünür hale getirilecek. Bazı ambulansların ise zemin kata taşınarak burada sergilenmeye devam edeceği öğrenildi.



Boşalan alanlar yeni hizmetlere ayrılacak

Yapılacak düzenlemeyle birlikte müze içerisinde boşalan bölümlerin büro ve hizmet alanı olarak değerlendirilmesi planlanıyor.



Elde edilen yeni alanlarla birlikte hastane bünyesinde yeni poliklinik alanlarının hizmete açılması hedefleniyor.



Sağlık hizmetlerinde artan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma sayesinde, hem Türkiye’nin ilk ambulans müzesinin korunarak yaşatılması hem de hastane içerisindeki alanların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İnegöl Devlet Hastanesi’nde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması bekleniyor.