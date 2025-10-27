Son günlerde özellikle amatör balıkçıların yoğun ilgi gösterdiği barajda, yakalanan dev yayın balıkları görenleri şaşkınlığa uğratıyor. Balıkların boy ve ağırlık olarak dikkat çekici seviyelerde olması, sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş yankı uyandırdı.

Uzmanlar, su seviyesinin düşmesiyle ekosistemde dengesizlik oluşabileceğine dikkat çekerek aşırı avlanmanın gelecekte balık popülasyonunu olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Baraj çevresinde avlanmanın giderek artmasıyla birlikte denetimlerin sıklaştırılması bekleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise binlerce etkileşim almaya devam ediyor.

Kaynak: ÖZNUR DEDE