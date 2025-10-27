Olay Süleymaniye Mahallesi İstiklal caddesinde bulunan bir evde meydana geldi. 31 yaşındaki Ali O., ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gence kalp masajı yaparak hastaneye getirdi. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ