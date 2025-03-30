Olay İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanda çocuklarla oynayan 3 yaşındaki Hafsanur K., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Yavuz Yılmaz