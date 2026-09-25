Olay, Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Yakınlarının haber alamadığı şahıs için 112 Acil Servis, polis ve itfaiye arama-kurtarma ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsın bulunduğu değerlendirilen daireye merdivenli itfaiye aracıyla ulaştı. 3. kattaki daireye giren ekipler, içeride detaylı inceleme yaptı.

Yapılan incelemede dairede kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.