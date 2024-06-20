Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle gezmeye çıkan 2 yaşındaki çocuğa elektrik çarptı. Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuk ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ailesiyle gezen A.Ö.(2) iddiaya göre cadde üzerinde yeni yapılan Belediye Meydanında aydınlatma direğinde açık kalan elektrik kablosuna deydi. Bir anda elektrik akımına kapılan küçük çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk, babası Ömer Ö.'nün kucağında ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: SEHER YAŞA