Yenice mahallesi Demircizade sokaktaki yeni Federasyon bina önünde düzenlenen programda dernek folklor ekibi muhteşem folklor gösterisi yaptılar. Protokol üyeleri de çiftetelli oynadılar. Açılışa Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, oda ve dernek başkanları ile kalabalık davetliler katıldı.

Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Denekleri Federasyonu Başkanı Halil Toy, "Bu şekilde birlikte olduğumuz sürece, bu vatanın çocuklarının sırtı yere gelmez. Hizmetimiz burada asılı olan bayrağadır. Burası İnegöl’ümüzün evidir, yuvasıdır. Bizim içeride bir tane odamız olacak. Bu odamızın adını İnegöl’ün adı koyduk. Kimin olduğunu, nereli olduğunu, sadece İnegöl’de yaşaması ve misafirinizde dahil olmak üzere her zaman İnegöl odasında misafirinizle, eşinizle dostunuzla oturmanız için de bekliyoruz. Hepinizin ayağına sağlık." dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ ise," Yeni yapılanma süreci artık yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Yeni fedarasyon binamızla birlikte açılışta bir araya gelmiş bulunuyoruz. İnegöl’ümüz bir ana kucağı, İnegöl’ümüz kadim bir şehir. 72 milletin bir araya geldiği bir şehir. Birlikte büyüyen bir şehir. Benimde bir yanım manav bir yanım macır ama İnegöllüyüm ve İnegöllü olmaktan çok gurur duyuyorum. Bu noktada ülkemizden ve yurt dışından birçok insanın bir arada olduğu bir şehirde yaşıyoruz. İnegöl başta olmak üzere ülkemize hep birlikte hizmet ediyoruz." diye konuştu.



Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ise, "Bu federasyon güzel işler yapıyor. Halil Başkanımızla daha da ileriye gider diye düşünüyorum. İnegöl çiçek bahçesi. Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da, "İnegöl’’ümüz 81 vilayetten Kafkalardan Balkanlardan her yerden insanın geldiği, İnegöl’e değer kattığı, işimizi büyüttüğü her anlamda etle tırnak gibi olmuş, bir çiçek bahçesi gibiyiz. Güzel İnegöl’ü örfümüzle, adetimizle, yemeğimizle çok daha güzel çok daha zengin bir şehir haline hep beraber getirdik. Hani mal sahibi mülk sahibi hani bunun ilk sahibi derler ya. Belki de manavlar ve yörükler İnegöl’de yaşayan kadim, yerli ev sahipleriydi ama yüce gönüllülükleriyle buraya gelen her kişiyi bağırlarına bastılar. 81 vilayetten gelen bütün kardeşlerimizi bağırlarına basıp zengin bir İnegöl’ü hep beraber gerçekleştirdik. Bugüne kadar federasyon olarak çok güzel hizmetle yapıldı. Önemli etkinliklere ev sahipliği yaptılar. Bir süredir önceki başkanlardan aldığı bayrağı daha hızlı, daha dinamik bir şekilde onlardan aldığı yerden daha yüksek bir yere çıkartmak için gayret gösteren Halil Toy başkanımız var. Kendisini tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaymakam Eren Arslan ise," Kültürümüzü yansıtan figürlere eşlik etmeye gayret ettik. Sivil toplum kuruluşları bir toplumun değerlerini, kültürünü geleceğe taşıyan, genç nesillere aktaran kurumlardır. İlçemizde bu anlamda her şeyde olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarının yapılanmasında da faaliyetlerinde de öncü bir şehir. Bugüne kadar bu şehirde kurulmuş olan tüm derneklerin, vakıfların kültürümüz adına çok önemli çalışmalar yürüttüğünü biliyorum. Şu anda açılışını yapacağımız bu lokal binasının da Yörük Türkmen Muhacır Dernekleri Federasyonunun geçmişten aldığı bayrağı daha yukarıya taşımak için önemli bir mesafe olduğunu düşünüyorum. Mekanlar yapacağınız işler için çok önemli bu anlamda da bu mekanı şehrimize kazandıran federasyonun değerli başkanına, yöneticilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dua eşliğinde kurdele kesilerek açılışı yapılan Dernek gezilerek incelendi.