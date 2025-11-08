Mimar Sinan’ın 1545 yılında İstanbul Samatya’da inşa ettiği ilk hamamlardan biri olan tarihi Kapıağası Yakup Ağa Hamamı, günümüzde gazino olarak faaliyet gösteriyor. Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden biri sayılan Koca Mustafapaşa’daki yapı, göbek taşında dansöz gösterileri düzenlenen ve hamam taslarında yemek servisi yapılan bir mekana dönüştürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kültürel mirasın kullanım biçimine yönelik tartışmaları alevlendirerek tarihi eserlerin korunma anlayışını gündeme taşıdı.

TARİHİ HAMAMIN KULLANIMI SORGULANIYOR

Osmanlı mimarisinin dehası Mimar Sinan’ın eserlerinden biri olan ve bir dönem Vakıflar’a aitken 1938’de özel mülkiyete geçen tarihi hamam, restore edilmesinin ardından yeniden gündeme geldi; hamamın bugünkü kullanım biçimi tartışma konusu olurken, bazı çevreler benzer vakıf eserlerinde olduğu gibi kamulaştırma seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade ediyor.