Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde Suriye uyruklu gençler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Saddam El Selime (20) bacağından bıçakla yaralandı. Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.