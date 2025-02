İnegöl Belediyesi şehirdeki yapıların kimliklerinin oluşturulması ve şehrin dijital ikizi çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği karekodlu numaratajlar ile vatandaşlara büyük kolaylık ve binalara dair bilgi aktarımı sağlıyor. İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmada, şehirdeki tüm binaların numaratajları yenilenmeye başladı. Yeni numaratajda ise en büyük özellik karekod uygulaması. Karekoda yüklenen bilgilerle vatandaşlara da ciddi kolaylıklar sağlanıyor. Numaratajlar üzerindeki karekodun okutulmasıyla binaların; açık adresi, kullanım türü, ruhsat tarihi ve yapı kullanım izni, parsel bilgileri, doğal afetlere yönelik bölgenin en yakın toplanma alanları ile binanın kimliği niteliğindeki bina numaraları görülebiliyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yapı kimliklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin 2 tematik harita oluşturmak üzere çalışmalar yaptığını söyledi. Taban, “Birinci haritada yapılar kat sayılarına göre renklendiriliyor. 3 ve üzeri farklı renk, tek katlı ve 2 katlı yapılar farklı renk olacak şekilde. Bu sayede 3 kat ve üzeri, dolayısıyla 2000 öncesi yapılmış yapılar belirlenmiş oluyor. Bu bize olası bir deprem anında kapanması muhtemel cadde ve sokakları gösteriyor. İkinci haritada ise yapılar ruhsat tarihlerine göre; 1999 öncesi, 1999-2007 arası, 2007-2019 arası ve 2019 sonrası olarak farklı renklerle belirlenmiş oluyor. En güncel olanlar 2019’da yönetmelik değiştiği için 2019 sonrası yapılar. Bu bilgiler de numaratajlardaki karekodlarda yer alıyor. Karekodlardan yapıların kimlik bilgisine, yapıya ait verilere erişiliyor. Aynı zamanda bölgenin en yakın toplanma alanları gibi bilgiler de yer alıyor. Tüm bu çalışmalar şehrin Dijital İkizinin oluşturulmasının altyapısını oluşturuyor” dedi.

İnegöl’ün 21 merkez mahallesinde toplam 46 bin 544 yapı stoğu bulunduğunu ifade eden Başkan Taban, karekodlu numarataj uygulamasının önemine dikkat çekti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün bu çalışma için ciddi bir efor harcadığını dile getiren Taban, “QR kapı numarası üretimi için lazer makine alarak numaratajları kendimiz üretmeye başladık. Çünkü şehrin tüm numaratajları yenilenecek. 2024 yıl sonu itibariyle 3752 adet dış kapı numaratajı üretildi. 3410 tanesinin de montajı yapıldı. Uygulamaya pilot bölge olarak seçtiğimiz şehrimizin en büyük mahallesi olan Kemalpaşa Mahallesinden başladık. Şu anda Kemalpaşa Mahallesinde yüzde 95 oranında montajlar tamamlandı. Hedefimiz önce merkez mahalleler ve ardından kırsal mahallelerin tamamında 116 mahallemizde karekodlu numaratajları uygulamak” diye konuştu.

Numaratajlar üzerinde yer alan karekodların pek çok farklı faydası olduğuna da değinen Başkan Taban, “Öncelikle her binamızın kimliği oluşuyor. Karekod içerisinde binaların; açık adresi, kullanım türü, ruhsat tarihi, yapı kullanım izni, parsel bilgileri gibi teknik bilgiler yer alıyor. Vatandaşlarımız oturduğu yapıyla ilgili her bilgi ve detayı telefonundan görebilecek. Yine çok önemsediğimiz, doğal afetlere yönelik bölgenin en yakın toplanma alanları her bina için haritalı şekilde gösteriliyor. Bizim mahallemizin, evimizin toplanma alanı neresi bilmiyoruz gibi durumlarla karşılaşmayacağız. Her binanın kapısında numaratajlardaki karekodlarda haritalı ve açık adresli şekilde toplanma alanları sürekli gösteriliyor olacak. Ayrıca Türkiye genelinde her binaya özel olarak verilen ve binanın kimlik numarası niteliğindeki numaraları var. Bu numaralar da görülüyor olacak. Farklı kurumlarda bina ve daire ile ilgili işlem yapılacağı zaman bu numaralarla kolaylıkla işlem yapılabilecek” açıklamalarında bulundu.