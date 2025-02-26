Yarışmaya 75 ortaokul öğrencisi eserleriyle katılırken, dün akşam İnegöl’de 5.Mevsim kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda bir program düzenlendi. Dereceye giren ilk 10 resmin sahiplerine çeşitli ödüller verildi.

Programa ilk olarak, Genç Hafız Alperen Buğra Çelik Kur’an’ı Kerim okuyarak başladı. Daha sonra programda sahneye çıkan Yedi Hilal İnegöl Teşkilatı Başkanı Sedat Baykay, bir selamlama konuşması yaptı. Konuşmasında Baykay şöyle konuştu:

“Sevgili öğrenciler, sizler bu yarışmaya katılarak yalnızca birer resim çizmediniz. Kaleminizle, fırçanızla, renklerinizle birer vicdan haykırışı ortaya koydunuz. Mazlumların sesi, zalimlere karşı bir duruş oldunuz. Sizlerin duyarlılığı, geleceğe dair umudumuzu artırıyor. Adaletin, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya için verdiğiniz bu mesaj çok kıymetli. Bugün burada sergilenecek her bir eser, bizlere yalnızca sanatsal bir görüntü sunmayacak. Aynı zamanda mazlumların sessiz çığlığını, annelerin gözyaşını, yetimlerin umut dolu bekleyişini de gözler önüne serecek. Gördüğümüz her bir kare, vicdanlarımızı harekete geçirmeli, bizleri daha duyarlı, daha bilinçli bireyler olmaya sevk etmelidir.” Ardından sahneye İnegöl Fevzi Başaran İmam Hatip Ortaokulu Edebiyat Öğretmeni Ahmet Edip Başaran çıktı, Başaran konuşmasında “1980’li yıllarda eski adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olan bugünkü Rusya’ın işgal ettiği ülkelerden birisi Afganistan’dır. Bizim Klasik aşk hikayelerimizde için şöyle bir tabir kullanılır; Aslında hepsi aynı özü, aynı ruhu anlatır, sadece isimler değişir. Kerem olur, Aslı olur. Aynı akıbet ne yazık ki dünya üzerindeki zulüm coğrafyalarında da böyle. Adı Afganistan oluyor, adı Doğu Türkistan oluyor, adı Gazze oluyor, adı Myanmar oluyor, adı Bosna Hersek oluyor.” Dedi. Ardından Cahit Zarifoğlu’nun 1980’li yıllarda yazdığı “Afganistan Çağıltısı” şiirini okuyarak salonu duygulandırdı.”

Ardından sahneye Yedi Hilal Derneği Teşkilatlanma Başkanı Ramazan Arslan davet edildi. Arslan’da konuşmasında, “Bizler Yedi Hilal olarak, yeryüzünde çiğnenmiş bütün haklar bizimdir. Bunun Müslümanı, Gayri Müslümanı olmaz. Eğer herhangi bir yerde, her hangi bir coğrafyada bir hak çiğneniyorsa o hak bizimdir şuuruyla, kardeşlerimizin, zulüm altındaki mazlumların her daim yanında olmaya çalışıyoruz. Zulmün, zalimin kıyası olmaz. Ama şu anda özellikle Doğu Türkistan’da ve yakın zamandan beri hat safhaya çıkan zulümden ötürü Gazze’de çok yoğun zulüm altında yaşayan kardeşlerimiz var.” dedi.

Daha sonra emekli Tarih Öğretmeni Hüseyin Gündüz sahne aldı. Gündüz konuşmasında, “Çok yerlerde, değişik mekanlarda konferanslar verdim. Fakat Doğu Türkistan ve Filistin, özellikle Filistin bizim apayrı bir kırmızı çizgimiz. Bir Türk ve Müslüman olarakta Doğu Türkistan’da yaşananlar, dün Bosna’da yaşananlardan, Osmanlı’nın balkanlardan çekildikten sonra balkanlarda yaşananlardan farklı değil. Hatta çok çok daha fazla.” diyerek tarihten zulme uğramış insanları örnekler vererek salondakileri tarihi gerçeklerle yüzleştirdi.

İnegöl Fevzi Başaran İmam Hatip Ortaokulu Edebiyat Öğretmeni Ahmet Edip Başaran, “1980’li yıllarda eski adı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olan bugünkü Rusya’ın işgal ettiği ülkelerden birisi Afganistan’dır. Bizim Klasik aşk hikayelerimizde için şöyle bir tabir kullanılır; Aslında hepsi aynı özü, aynı ruhu anlatır, sadece isimler değişir. Kerem olur, Aslı olur. Aynı akıbet ne yazık ki dünya üzerindeki zulüm coğrafyalarında da böyle. Adı Afganistan oluyor, adı Doğu Türkistan oluyor, adı Gazze oluyor, adı Myanmar oluyor, adı Bosna Hersek oluyor.” Dedi. Ardından Cahit Zarifoğlu’nun 1980’li yıllarda yazdığı “Afganistan Çağıltısı” şiirini okuyarak salonu duygulandırdı.

ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ

Konferansın ardından dereceye giren ilk on öğrenciye ödülleri takdim edildi. Program, tüm katılımcı öğrencilere hediyeler verilmesiyle sona erdi. Organizasyon, sanatsal farkındalığın ötesinde, toplumsal duyarlılığın artmasına katkı sağlayan anlamlı bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü.

YARIŞMADA İLK 1O’A GİREN ÖĞRENCİLER ŞÖYLE:

1. Menesse Serbest / 7-B / Dr. Emin Acar İHO

2. Sevgi Serdar / 8-B / Dr. Emin Acar İHO

3. Zeynep Hira Baran / 8-A / Dr. Emin Acar İHO

4. Hala Eşkar / 7-B / Alanyurt Köyiçi Orta Okulu

5. Sana Birekdar / 8-B / Erdem Beyazıt İHO

6. Esma Safarova / 5-A / Dr. Emin Acar İHO

7. Yunus Burhan / 8-F / Dr. Emin Acar İHO

8. Hamide Yağmur Topal / 7-B / Dr. Emin Acar İHO

9. Ayşenur Akbay / 7-B / Nuri Pakdil İHO

10. Sabina Mahalin /7-E/ Alanyurt Köyiçi Ortaokulu