

Cerrah Tostçusu 2. Şubesi Orhaniye Mahallesi Akpınar Caddesi'nde (Kozluca yolu) hizmete açıldı.



Açılış töreninde konuşan Meşhur Cerrah Tostçusu sahibi Hasan Karaman, "Sayın Belediye Başkan Yardımcımız hoş geldiniz. Değerli protokol üyelerimiz açılışımıza hoş geldiniz. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. İşletmemizin açılışı hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ise,"Sayın İlçe Başkan Vekilim, Cerrah’ın Son Belediye Başkanı İsmail Başkan, Kıymetli Hazirun hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Belediye Başkanımız Alper Taban beyin sevgi ve saygılarını iletiyorum. Tabi bu güzel açılışa bizleri çağıran, bizleri toplayan Hasan kardeşimize teşekkür ediyorum. Sizlerde heyecanla buraya geldiniz. İnegöl her zaman mobilyasıyla, köftesiyle aynı zamanda OSB’siyle meşhur. Onlardan biri de Hasan kardeşimiz, güzel bir yer açmış. İnşallah helalinden bol kazançlar nasip eder de o da bol hayır dağıtır. Hayırlı olsun, Allah kolaylık versin." dedi.



Konuşmaların ardından işyeri dualar eşliğinde kurdele kesilerek açıldı.