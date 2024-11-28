İnegöl Belediyesi 8. Kitap Günleri Fuarı tüm coşkusuyla devam ediyor. 23 Kasım Cumartesi günü kapılarını açan ve 9 gün boyunca Modef Fuar alanında 100’ü aşkın yazar, yayınevi ve 1 milyon kitabı kitapseverlerle buluşturan organizasyon, her gün binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. “İnegöl’de Mevsim Kitap” sloganıyla düzenlenen Kitap Fuarında, her gün farklı yazarlar okuyucu ile bir araya geliyor.

İNDİRİMLİ FİYATLAR VE KİTAP ÇEŞİTLİLİĞİ BEĞENİ TOPLUYOR

Açılışının ardından ilk günden itibaren hem öğrencilerin hem ilçe halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan İnegöl Kitap Günleri Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm kitapseverlerin beğenisini topladı. İndirimli fiyatları, kitap çeşitliliği ve sosyal etkinlikleriyle İnegöl Kitap Günleri büyük ilgi görüyor.

ÖĞRENCİLER FUARA AKIN EDİYOR

Tüm öğrencilerin Kitap Fuarına gelerek bu organizasyondan faydalanması adına İnegöl Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 12 bin 500 öğrenci ücretsiz olarak kitap fuarına taşınıyor. Diğer öğrenciler ise yine Milli Eğitim iş birliğinde yapılan planlama kapsamında Kitap Fuarına gelerek stantları geziyor.