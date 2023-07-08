İnegöl'de bir anda hastanelik oldular

Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Şebboy caddesi terminal girişinde meydana geldi. Ethem Y. Yönetimindeki 16 AVD 418 plakalı otomobil ile sürücü Radwan A. Yönetimindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kaza sonucu elektrikli bisikketteki sürücü ve arkasındaki Bedir H.(11) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.