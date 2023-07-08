İnegöl'de korkunç olay! Yıkılan duvarın altında kaldı

Hamidiye mahallesinde meydana gelen olayda yıkım sırasında devrilen duvarın altına kalan işçi yaralandı.

Olay saat 18.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Azizler Sokakta bulunan metruk binada meydana geldi. Yıkım işçisi İhsan Y.(65), balyozla metruk binayı yıkmaya başladı. Yıkım sırasında devrilen duvarın altında kaldı. Yaralı, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.