Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet, yayaya çarptı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Cumhuriyet mahallesi Beyzade sokak üzerinde meydana geldi.

Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Ahmet E.(14) yönetimindeki elektrikli bisiklet, yoldan karşıya geçmeye çalışan Özgür A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki Muhammed A.(13) yaralandı. Yaralanan 3 genç, olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi