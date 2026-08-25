2026 yılının ilk altı ayında sektöre yönelik 234 yatırım başvurusu yapılırken, Türk şirketlerinin de Suriye’de üretim ve yatırım seçeneklerini değerlendirmeye başladığı görülüyor. LC Waikiki’nin Halep’te üretime geçmesi ise bu alandaki en dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.

İç savaş öncesinde özellikle Halep ve Şam’da güçlü bir tekstil üretim altyapısına sahip olan Suriye’de, yıllar süren çatışmalar fabrikaların zarar görmesine, yatırımcıların ülkeden ayrılmasına ve nitelikli iş gücünün azalmasına neden oldu. Yeni dönemde tekstil ve hazır giyim sektörü, yeniden ayağa kaldırılması planlanan öncelikli sanayi alanları arasında yer alıyor.

Temmuz ayında gerçekleştirilen NASTEX 2026 tekstil fuarında 25’in üzerinde ülkeden 300’den fazla şirketin buluşması da sektöre yönelik uluslararası ilginin arttığını ortaya koydu.

İlk yarıda 234 yatırım başvurusu

Suriye’de yılın ilk yarısında tekstil ve hazır giyim alanında toplam 234 yatırım başvurusu kayda geçti. Bu başvurular yalnızca yeni fabrika yatırımlarından oluşmuyor. Mevcut tesislerin yenilenmesi, kullanılmayan fabrikaların yeniden üretime kazandırılması, yeni üretim hatlarının kurulması ve kapasite artışları da başvurular arasında bulunuyor.

Suriye yönetiminin yatırımcıları finansman olanakları ile vergi ve gümrük teşvikleri üzerinden desteklemeyi planladığı belirtiliyor. Yetkililer, açıklanan 234 rakamının doğrudan yeni kurulacak fabrika sayısını değil, sektöre yönelik toplam yatırım başvurusunu ifade ettiğine dikkat çekiyor.

LC Waikiki Halep’te üretime geçti

Türk şirketleri arasında Suriye’de üretime yönelik en somut adımlardan biri LC Waikiki’den geldi. Suriye kaynaklarına göre şirket, Halep kırsalında bulunan El-Rai Sanayi Kenti’ndeki fabrikasında üretime başladı.

Tesiste ilk aşamada yaklaşık 150 kişinin istihdam edildiği, çalışan sayısının üç yıl içerisinde yaklaşık 1.000 kişiye çıkarılmasının planlandığı bildirildi. Fabrikada üretilecek ürünlerin Suriye iç pazarının yanı sıra ihracatta da değerlendirilmesi hedefleniyor.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de daha önce yaptığı açıklamada, Suriye’de istikrarın sağlanmasının ardından ülkedeki faaliyetlerin yeniden değerlendirilebileceğini belirtmişti.

İsparko ortak yatırım seçeneğini değerlendiriyor

Suriye pazarına ilgi gösteren bir diğer Türk şirketi ise İsparko oldu. Şirket yöneticisi Ümit Kerim, gerçekleştirilen Suriye-Türkiye iş görüşmelerinde yerel yatırımcılarla ortaklık kurularak ülkede fabrika açılması ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

İsparko’nun henüz kesinleşmiş bir fabrika yatırımı bulunmasa da yapılan görüşmeler, Türk hazır giyim sektörünün Suriye’deki üretim olanaklarını daha yakından incelemeye başladığını gösteriyor.

Tekstil makinecileri de devrede

Türk şirketlerinin Suriye’ye yönelik ilgisi yalnızca hazır giyim üreticileriyle sınırlı kalmıyor. Mikrotx’in Türk yatırımcılarla birlikte ülkede tekstil ve iplik fabrikalarının kurulmasına ilişkin projeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Mersan ve Tumkalıp gibi tekstil makinesi üreticilerinin de Suriye’de yeniden oluşturulması planlanan üretim altyapısına yönelik görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Bu şirketlerdeki çalışmaların şu aşamada doğrudan fabrika kurulumundan çok makine tedariki, teknoloji desteği ve yatırım ortaklığı düzeyinde olduğu aktarılıyor.

Hedef yeniden bölgesel üretim merkezi olmak

Suriye yönetimi, tekstil ve hazır giyim sektörünü yalnızca iç pazar ihtiyacını karşılayacak bir alan olarak görmüyor. Ülkenin yeniden ihracat yapabilen bölgesel bir tekstil merkezi haline getirilmesi de hedefleniyor.

NASTEX 2026 kapsamında üretim hatlarının modernizasyonu, yatırım finansmanı, teşvikler, dijital dönüşüm ve ihracata yönelik üretim modelleri gibi başlıklar ele alındı.

Ancak sektörün toparlanmasının önünde önemli sorunlar bulunuyor. Yerel üreticiler artan ithalatın iç pazarda rekabeti zorlaştırdığını belirtirken, yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişim de sektörün temel sorunları arasında gösteriliyor.

Savaş öncesinden kalan üretim altyapısının yeniden kullanıma açılması ve başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinden yeni yatırımların gelmesi durumunda Suriye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe yeniden güçlü bir üretim merkezi haline gelebileceği değerlendiriliyor.