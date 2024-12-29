Muhalefet partileri, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), erken seçim tartışmalarını gündeme getirirken, hükümet kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim yerine seçim tarihinin öne alınabileceğini belirterek, sandık için önerilen tarihi paylaştı.

AK Partili Mustafa Elitaş, TV1'e konuk olduğu programda seçimlerin zamanında gerçekleştirileceğini belirtti. Ancak, öne alınmış seçim ihtimaline de kapı aralayarak, şu ifadeleri kullandı:

"ERKEN DEĞİL ÖNE ALINMIŞ SEÇİM OLABİLİR"

"Şu bir gerçek. 14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare edelim diye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. 14 Mayıs'ta bir hafta önce olacak sanırım seçim. Yani nisana gelecek propaganda zamanı. O süreç de kötü bir zaman. Erken seçim değil öne alınmış seçim olabilir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN​ ADAY OLABİLİR Mİ?

Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir. Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa Sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir."

"BENCE EN UYGUN ZAMAN KASIM 2027"

Anayasada bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi ekim ve kasım aylarıdır. Aralığın ilk haftası da olabilir. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır."

CHP'nin erken seçim çağrısına yanıt veren Elitaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim talebi varsa teklif edebilir ama onu da teklif ettikleri yok. Onlar 'dostlar alışverişte görsün' diye yapıyorlar" şeklinde konuştu.