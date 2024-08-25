Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet tutkunu çift, gelin araçları motosikletleriyle şehir turu attılar.

5Aa3176F 4151 4Ed9 Ab3B 730E5Fb58374
Motosiklet tutkunu Muammer ve Bedia Zeren çiftçi düğün konvoyunda farklı bir etkinliğe imza attılar. Motosikletlerini gelin araçlarına çeviren çift gelinlik ve damatlık giyerek konvoy yaptılar.

Bec43Ef1 A795 44Be A03E D598Dcba00Ea

Çiftin yakın arkadaşları da motosikletleriyle konvoya katılarak renk kattılar. Çift motosikletleriyle önde seyrederken konvoydaki motosiklet tutkunları da onları takip etti.
TEHLİKELİ ANLAR
Konvoydaki bazı sürücülerin tek teker seyretmesi tehlikeli anlar yaşattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT