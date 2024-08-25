

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet tutkunu çift, gelin araçları motosikletleriyle şehir turu attılar.



Motosiklet tutkunu Muammer ve Bedia Zeren çiftçi düğün konvoyunda farklı bir etkinliğe imza attılar. Motosikletlerini gelin araçlarına çeviren çift gelinlik ve damatlık giyerek konvoy yaptılar.

Çiftin yakın arkadaşları da motosikletleriyle konvoya katılarak renk kattılar. Çift motosikletleriyle önde seyrederken konvoydaki motosiklet tutkunları da onları takip etti.

TEHLİKELİ ANLAR

Konvoydaki bazı sürücülerin tek teker seyretmesi tehlikeli anlar yaşattı.