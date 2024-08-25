Suriye'de görev esnasında rahatsızlandıktan sonra 5 aydır GATA'da tedavi altına alınan Uzman Çavuş Hasan Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Uzman Çavuş Hasan Aslan, yaklaşık 5 ay önce görev yaptığı Suriye'deki birliğinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Daha sonrasında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (GATA) sevk edilen Uzman Çavuş Hasan Aslan, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Uzman Çavuş Hasan Arslan'ın Gaziantep'in Karkamış ilçesi kırsal Eceler Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrakları asılırken, şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA