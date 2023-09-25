Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Özfidanlık sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katında meydana geldi. 2 yaşındaki Eyüp A., oturma odasındaki pencereye tırmandı. Pencereye çıkan çocuk, sinekliği açınca dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Kafa üstü beton zemin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evladını o halde gören annesi baygınlık geçirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber merkezi