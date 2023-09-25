SOKAK ORTASINDA ANNESİNİ DARP ETTİ! UTANÇ ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ SOKAK ORTASINDA ANNESİNİ DARP ETTİ! UTANÇ ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp mahallesinde meydana gelen olayda pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay saat 16.00 sıralarında Turgutalp mahallesi Özfidanlık sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. Katında meydana geldi. 2 yaşındaki Eyüp A., oturma odasındaki pencereye tırmandı. Pencereye çıkan çocuk, sinekliği açınca dengesini kaybederek yaklaşık  7 metre yükseklikten düştü. Kafa üstü beton zemin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evladını o halde gören annesi baygınlık geçirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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