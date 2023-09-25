Manav, Yörük, Muhacır Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu, bağımlılıkla mücadele için kitap dağıttı.

Manav, Yörük, Muhacır Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için federasyon binasının önünde program düzenleyerek, "Bağımlı Olma, Özgür Kal" adlı kitabın dağıtımı gerçekleştirdi. Yapılan program İnegöllü vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

Manav, Yörük, Muhacır Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Bağımlılıkların etkisinden kurtulmak ve özgür bir yaşam sürmek istiyorsanız, bu Cumartesi günü saat 10:00'da Federasyon binamızın önünde gerçekleşecek olan "Bağımlı Olma, Özgür Kal" adlı kitabın ücretsiz dağıtımını kaçırmayın!”

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