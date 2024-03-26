İnegöl Gastro Burfaş Kafe yoğun katılımla hizmete açıldı.



İnegöl Belediyesi tarafından meydan projesi kapsamında yapılan bina Burfaş kafeye devredildi.

Açılışa AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman ve Mustafa Varank, AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davur Gürkan, İnegöl Belediye Başkan Adayı Alper Taban, İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP ilçe Başkanı Uğur Bayram ile partililer katıldı.

Katılanlara kahve ve ikramlarda bulunuldu. Kafedeki fiyatların ilçedeki diğer kafelerin fiyatlarının neredeyse 3'te biri olması dikkat çekti.