Sungurpaşa mahallesinde meydana gelen kazada çalışır vaziyetteki traktör, hareket edince ayrık toplama makinesinin altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa mahallesindeki tarlada meydana geldi.

Tarlaya giden İbrahim Ethem Zengin, eşi Şerife Zengin ve oğlu Mehmet Zengin, çalışır vaziyette olan traktörün arkasına takılan ayrık toplama makinesini temizlemeye başladılar. Temizlik sırasında bir anda hareket eden traktörün arkasındaki makinenin altında kaldılar.

Makinenin altında kalan kadın hayatını kaybederken, eşi ve oğlu yaralandı. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ve İtfaiye Arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar baba ve oğlu Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar. Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden kadının cenazesi, ekiplerce kaldırılan traktörün altından çıkarıldı. Kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi