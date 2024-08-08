Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Yeniceköy mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Samet A. Yönetimindeki 16 BFP 201 plakalı motosiklet, önünde seyrederken sola aniden dönüş yapan sürücü MerdinŞah A. Yönetimindeki AP-628-GN Almanya Plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI