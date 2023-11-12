Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Zafer C.(29) yönetimindeki 16 ZC 994 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyelere çarparak durdu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile yolcular Metehan B.(22), Tolgahan Ö.(21), Abdülsamed A.(21) ve Bahadır T.(24) yaralandı.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öznur Dede