

Kaza saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Göktuğ Ö.(22) yönetimindeki 16 BTS 859 plakalı motosiklet, park halindeyken dönüş yapmak için manevra yapan sürücü Emre S.(21) yönetimindeki 16 BGK 287 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.