Yenice mahallesinde meydana gelen olayda üzerine kaynar su dolu tencere devrilen 4 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Olay saat 13.00 sıralarında Yenice mahallesi Eski Sanayi sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Anne su dolu tencereyi ısıtmak için ocak üzerine koydu. Bir süre sonra mutfakta oyun oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Abir E., tencereye dokundu. Ocaktaki kaynar su dolu tencere çocuğun üzerine devrildi. Üzerine kaynar su dökülen çocuk, acılar içinde ağlamaya başladı. Özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisine yanık ünitesinde devam edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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