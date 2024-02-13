İnegöl Belediyesi kış şartlarına rağmen havalar elverdiği sürece sahada çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle asfalt ve yol kaplama çalışmalarında hem merkezde hem kırsalda hummalı bir çalışma sürüyor. Bu doğrultuda Çeltikçi Mahallesinde de 500 metre uzunluğunda bağlantı yolunun asfalt kaplaması gerçekleştirildi.

İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çeltikçi Mahallesinde çayır bölgesi olarak bilinen mevkide 500 metre uzunluğundaki 5705. Sokağın kaplama çalışmalarını tamamladı. Yaz aylarında bu sokağın etrafındaki ara sokaklar parke taşla kaplanmıştı. Bölgenin ana arter bağlantı yolu olan 5705. Sokakta da asfalt kaplama işlemi gerçekleştirildi.

EKSİKLERİMİZİ GİDERMEYE DEVAM EDİYORUZ

Çalışmaya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl’ümüzün dört bir yanında eksikliklerimizi gidermeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz Çeltikçi Mahallemizde 500 metre uzunluğundaki ana bağlantı yolunu sıcak asfalt kaplaması ile kapladı. Şehrimize, Çeltikçi’mize yakışır bir çalışma oldu” dedi.