İstanbul Pendik'te bir kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Kamyonetin yol kenarındaki ağaçlara çarparak durmasıyla muhtemel bir facia son anda önlendi.

Kaza, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Orman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 41 D 6329 plakalı kamyonet, sürücüsü Durmuş Uygun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ağaçların aracı durdurmasıyla kamyonetin çevrede bulunan binaya çarpması engellenirken, olayda büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü.

'Eğer ağaçlar olmasaydı büyük ihtimalle evin üzerine gelecekti'

Kazayla ilgili konuşan Hasan Çabuk, 'Telefon geldi, arkadaşımızın kaza yaptığını söylediler. Sabah erkenden geldik. Aracın durumunu burada gördük. Kendisine bir şey olmadığını öğrendik, hastaneye kaldırmışlar. Nasıl olduğunu tam bilmiyoruz. Kendisi iyi olunca tekrar görüşeceğiz. Araç ağaçlara çarpıp durmuş. Eğer ağaçlar olmasaydı büyük ihtimalle evin üzerine gelecekti. Ağaçlar ve demirler bizi kurtardı, sıkıntılı bir durum olabilirdi' dedi.

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.