Köklü Değişim Derneği İnegöl temsilciliği OSB Camiinde işgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Değişim Derneği İnegöl temsilciliğinin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Vel hamdu lillahi Rabbil alemin. Ves selatu ves selamu ala Rasuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain...

Ey Kalbi Filistin ile birlikte atan Kerim Müslümanlar,

Ey Allah'tan başka Rab, Rasulü’nden başka önder ve İslam'dan başka bir şeriat kabul etmeyen çok kıymetli Müslümanlar,

Vallahi bugün size saatlerce konuşabiliriz,

Size saatlerce Yahudi varlığının katliamlarından bahsedebiliriz,

Saatlerce “nerede bu insanlık”, “nerede insan haklarından bahsedenler” diye nutuk atabiliriz,

Ama bunların hiçbirisini yapmayacağız. Çünkü artık söz bitti. Kelimeler tükendi. Söylenmesi gerekenlerin hepsi söylendi. Artık maskeler düştü ve hakikat gün gibi ortaya çıktı.

75 yıldır kınama mesajları ile Birleşmiş Milletleri göreve çağırmak ile İslâm işbirliği teşkilatı toplantıları ile sadece ve sadece işgalin meşrulaştığı ve Yahudi varlığının güç ve cesaret kazandığı görüldü.

Artık Yahudi Varlığına karşı tek çözüm orduların hareket etmesidir.

Dünyanın dört bir tarafında ve Türkiye'nin tüm şehirlerinde Ordular Aksa'ya, Mehmetçik Kudüs’e feryatları yankılandı. Zillet içindeki yöneticilerin bu cesareti gösteremediği görüldüğü için hilâfet nidaları gök kubbeyi inletti.

Evet artık cılız kınama mesajlarını kimse ciddiye almıyor. Bu açıklamalar yüreğimizdeki ateşi soğutmuyor.

Görüyorsunuz... Hristiyan dünyasından bile bu katliamları kınayanlar oldu... Bir yaratıcıya inanmayan sosyalistler bile kınadı. Hatta bir kısım Yahudiler bile kınadı.

Şimdi sizde bunlarla birlikte kınayacak mısınız?

Ey güç ve otorite sahibi yöneticiler! Sizler de zayıf ve çaresizler ile birlikte kınayacak mısınız?

Kınama, zayıf ve çaresizlerin yapacağı bir iştir. Mazlum Filistin halkı kınar! Çünkü onların buna karşı koyacak güçleri ve orduları yok.

Günlerdir meydanları dolduran ve ellerinden hiçbir şey gelmeyen çaresiz Müslümanlar kınar. Çünkü onların ellerinden gelen bir şey yok.

Ama ordulara sahip olanlar kınamaz, kınayamaz...

Tanklara, uçaklara, İHA’lara, SİHA’lara yüzbinlerce askere sahip olanlar kınamaz, kınayamaz...

Güç sahibi olanlar had bildirir, gereğini yapar ve kardeşlerimizi zulmedenlerin kanlı ellerinden

kurtarır.

Müslümanlardan oluşan orduları saf saf yürütürler. Güçleriyle zalimlerin yüreklerine korku salarlar.

Rabblerinin şu ayeti kerimede emrettiği farzı yerine getiriler: “Ey iman edenler! Size ne oldu ki: ‘Allah yolunda seferber olup topluca cihada çıkınız’ dendiği zaman ürkeklik ve gevşeklikle yere çakılıp kalıyorsunuz.”

İşte işgalci Yahudi varlığına karşı yapılması gereken şey budur. Zira onlar sadece bundan anlarlar.

Aziz Müslümanlar! Tek hakikat ordulara karşı ordularla karşılık vermektir. İslam ümmeti adına Mescidi Aksa’nın koruyuculuğunu yapanların imdadına koşmaktır. Artık Müslümanların tek talebi budur. Tüm dünyada meydanlardan yükselen çağrı budur. Tüm Müslümanlar hep bir ağızdan şu nida ile feryat etmektedir.

“Ordular Aksa’ya, Ordular Aksa’ya

Ey Allah’ım! Son olarak, bu mübarek günde, mübarek Cuma saatinde, mübarek topraklar ve Gazze’de zulme maruz kalan kardeşlerimiz için ellerimizi semaya kaldırıyor sana yalvarıyoruz.

Ey Mustazafların Rabbi olan Allah’ım!

Filistin’de gasıp Yahudi varlığının katliamlarına maruz kalan mustazaf Müslüman kardeşlerimiz için senden yardım diliyoruz. Sen onlara yardım et Allah'ım. Kardeşlerimizin acılarını dindir, sıkıntılarını gider Allah’ım.

Ey “Es Semi” iniltileri işiten Allah’ım!

Yakarışlarımızı, dualarımız, niyazlarımız geri çevirme, dünyanın zalimlere dar mustazaf müminlere geniş geldiği o hayırlı izzet dolu günleri yakınlaştır Allah’ım.

Ey Kahhâr olan Allah’ım!

Katil İsrail’e, İslâm’ın düşmanlarına, Müslümanların eliyle hiç unutamayacakları bir hezimet tattır Allah’ım! Sen onları “Kahhâr” isminle kahru perişan eyle...

Ey Hayrul Makirin olan Allah’ım!

Sen ki ayetinde de buyurduğun gibi “Tuzak kuranların en hayırlısısın” Sömürgeci kâfirlerin şerir tuzaklarını başlarına geçir ve Müslümanlara zaferler nasip et Allah’ım.

Ey Muiz olan, dilediğini Zelil kılan Allah’ım!

Katından göndereceğin yardım ve zaferle Gazze’deki, sair İslâm beldelerindeki Müslümanları izzetlendir ve İslam düşmanları kâfirleri zelil perişan et Allah’ım.

Ey Kâdir olan Allah’ım!

Senin her şeye gücün yeter. Amenna ve Saddakna... Sen bu Yahudilerin hesabını hem bu dünya da hem de ahirette en şiddetli bir şekilde gör Allah'ım.

Ey Zul Kuvve /Kuvvet sahibi Allah’ım!

Gazze’deki çocuğunun cansız bedenine sarılarak ağlayan babaların annelerin gözyaşlarını dindirecek, acılarını, kederlerini sonlandıracak katından hayırlı nusretler gönder Allah’ım.

Eş’Şehid her şeye Şahid olan Allah’ım!

İşte buradayız, kıyamımıza, yakarışımıza sen şahit ol ya Rabbi! Değerlerimizi her şeyden daha aziz bellediğimize şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ki kardeşlerimizi asla acılarıyla, dertleriyle baş başa bırakmadık. Kardeşlerimizin maruz kaldıkları zulümlere asla sessiz kalmadık. Sadece kınayan ve hiçbir şey yapmayan yöneticilerden asla razı gelmedik. Sen şahit ol ya rabbi. Mescidi Aksa gasıp Yahudi varlığı askerlerinin postallarıyla kirletilirken, Gazze’de, Kabe’den çok daha aziz olan kardeşlerimizin pak kanları mübarek toprakları sularken, Müslümanların başındaki yöneticiler Müslümanların yardımına ordularıyla icabet etmek yerine tarafları itidalli olmaya davet ettiler. En fazla kınadılar ve üç gün yas ilan ettiler. Bu nasıl bir zillettir Allah’ım! Allah’ım bu zilletten ve böylesi yöneticilerden bizler beriyiz... Sen bu sözümüze şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab! Rabbimiz! Onları sana şikâyet ediyoruz. Onlara bildiğin gibi muamele eyle Allah’ım...

El Hasiib Hesap soran olan Allah’ım!

Allah'ım Yahudiler ile ihanet anlaşması yapan, onlarla normalleşen yöneticileri sana şikayet ediyoruz. Boş konuşup iş yapmayan yöneticileri sana şikâyet ediyoruz. Müslümanların kanlarını yerde bırakan yöneticileri sana şikâyet ediyoruz. Güçleri olduğu halde Yahudilerin katliamlarına ses çıkarmayıp sadece kınama açıklamaları yapan yöneticileri sana şikâyet ediyoruz. Sen Hasiib olan Allah’ımızsın, onlardan en şiddetli şekilde hesap sor Allah’ım...

Ey Fettah olan Allah’ım!

Mübarek Aksa topraklarını gasıp Yahudi varlığı “İsrail”in işgalinden kurtarmak için Selahaddin Eyyubi gibi ordularını harekete geçirecek komutanlar gönder Ya Rabbi... Katından kendisiyle sevineceğimiz bir zafer ve yakın bir fetih nasip eyle Allah’ım. Mescidi Aksa’yı işgal eden ‘İsrail’i haritan silecek olan orduları seferber edecek asrımızın Selahaddinlerini, Ömerlerini nasip eyle Allah’ım. Müslümanların imdat feryatlarına güçlü ordularla icabet ederek heybetleri ile düşmanın yüreğine korku salacak hayırlı liderleri bizlere acilen ikram eyle Allah’ım.

Ey El Muin, kullarının yardımcısı olan Allah’ım!

Filistin’e nusret eli gönder Ya Rabbi. Yardımını bekliyoruz, acilen ikram eyle Allah’ım. Allah’ım İslam’a ve Müslümanlara yardım et. Raşid-i Hilafeti bize nasip et Ya Rabbi... İkinci Raşid-i Hilafet Devletini kurmayı bize nasip et Ya Rabbi...

Ey Dualara İcabet Eden Rabbimiz!

Sana yakarmak için açılmış bu elleri boş çevirme. Umudunu yalnız sana bağlamış kullarını çaresiz bırakma... Bölünmüş coğrafyamızın, parçalanmış ümmetimizin Rasulüllah’ın Kelime-i Tevhid sancağı altında birleştiği günleri görmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım... Raşid Halifenin sancağı altında, Muzaffer komutanlar eşliğinde bize Filistin’in fethini sonrasında da Raşid Halifenin arkasında namaz kılmayı nasip et Allah'ım. Kafirlere rağmen, Yahudilere rağmen, zalimlere rağmen, hainlere rağmen bütün kerih görücülere rağmen bize nasib et Ya Rabbel alemin. Allahümme haza-d dua... Allahümme haza-d dua ve minkel icabeh... Ve ahirul da’vana enilhamdu lillahi Rabbil Alemin!