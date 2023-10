Geçtiğimiz günler de İnegöl’de ameliyata olan eski Milli futbolcu Gökhan Keskin, iyileşmesinin ardından katıldığı bir televizyon programında İnegöl için Sağlık Bakanı'ndan talepte bulundu.

Geçtiğimiz hafta eski milli futbolcu Gökhan Keskin İnegöl Devlet Hastanesinde ameliyat oldu. 57 yaşındaki futbolcu Keskin, İnegöl Devlet Hastanesi Plastik cerrahi bölümünde bıçak altına yattı. Tavsiye üzere Plastik Cerrahi Op. Doktor Orhan Gazi Dinç'in uzman ellerine teslim olan Keskin'in, başarılı operasyonun ardından taburcu oldu.

BAKANDAN İNEGÖL İÇİN TALEPTE BULUNDU

Sağlığına kavuşan Keskin, Ulusal kanalda katıldığı programda kendisine tedavisinde yardımcı olan hastane yönetimine teşekkür ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da İnegöl için bir talepte bulundu. Bakan Koca'dan İnegöl Devlet Hastanesi için bir Genel Cerrah Uzmanı göndermesini isteyen Keskin,

Bir süredir A Sporda yoktum. O arada ufak bir operasyon geçirdim, bir ameliyat oldum. İnegöl Devlet Hastanesinde. Burada o ameliyata katkıları olan Orhangazi Dinç hocam var. Plastik Cerrah hakikaten mükemmel bir doktor. Plastik Cerrah hakikaten mükemmel bir doktor. Başhekimimiz var, Hayrettin Göçmen. Müdürümüz var Erkal Altay, bu arada genel cerrahide bana kendi anne babalarına bakar gibi bir hastane personeli. Aynı şekilde ilgilenen Mustafa Mümin hocalarımız ve bütün İnegöl'e ben teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten bir an olsun boş bırakmadılar. Inegöl'de ne kadar Beşiktaşlı olduğunu öğrendim. Şenol hoca'nın kardeşi Bahattin hoca, benim ümit milli takımdan da kardeşim aynı şekilde ilgisini ve alakasını esirgemedi. Buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle güzel, sevimli ve nezih bir hastanede her gelen hastayı kendi anne babalarıymış gibi ağırlayan bir ekip var. Buradan bir kere daha kendine teşekkür ediyorum. Bir de Fahrettin Koca'ya, sayın bakanımızla bir şey var. Genel Cerrahi doktoruna ihtiyaçları olduğunu söylediler. Eğer buradan benimki bir elçidir. Sayın Bakanımızın da herhalde kulağına girer diye düşünüyorum. Buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Hepsini kendi evlatları gibi ilgilendiler. Bizde ve gelen mottoları bu zaten gelen her hastayla olması gereken kendi anne babaları gibi ilgileniyorlar. Buradan hepsini sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Bir kere daha teşekkür ediyorum huzurunuzda