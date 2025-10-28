29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, 102 yaşında. Tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de bugün itibariyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları coşkulu bir şekilde start aldı.

Cumhuriyet Bayramının 102. Yıldönümü kutlamaları, bugün 13.00’da Atatürk Anıtında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

İnegöl Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle hafta sonu hizmete açılan heykel bölgesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla birlikte 2. tören yapıldı. Çelenk törenine; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Garnizon Komutanı, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, ilçe protokolü, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇELENK SUNULUP SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Çelenk sunumuyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde sırasıyla; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve İnegöl Belediye Başkanlığı çelenkleri anıta bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törenin ilk bölümü burada sona erdi.