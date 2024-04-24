Bursa'nın İnegöl ilçesi Cumhuriyet mahallesinde meydana gelen silahlı kavgada dayı, yeğenini tabancayla ateş ederek yaraladı.

Olay saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Çalı sokakta meydana geldi. İddiaya göre dayı Coşkun T.(58), yanyana bulunan evlerinin ortak olarak kullandıkları bahçedeki üzüm bağını kestiğini iddia ettiği yeğeni Enes Ş.(37) ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli dayı elindeki tabancayla yeğenine ateş etti. 2 bacağına isabet eden 2 mermi ile yaralanan genç, yere yığıldı.

Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırıp şüpheli dayıyı suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldılar. Yaralı genç, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: MURAT AVCI