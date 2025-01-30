Yarıyıl tatilinde kapılarını gençlere ve ailelerine açan Kocaeli Bilim Merkezi, “Okula Bi’ Ara” etkinlikleri ile 3 günde 80 bin ziyaretçiyi ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okulların yarıyıl tatiline girmesi ile gençler ve aileleri için bir dizi etkinlik düzenledi. Bilim Merkezi’ndeki “Okula Bi’ Ara” etkinliklerinde 3 günde 80 bin ziyaretçi ağırlandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN BİR DİZİ ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Bilim Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girdiği dönemde 4-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Kocaeli Bilim Merkezi’nde 3 gün süren (24-25-26 Ocak) “Okula Bi’ Ara” etkinlikleri kapsamında; renkli atölyeler, özel gösteriler, spor aktiviteleri, sanal gerçeklik deneyimleri, interaktif oyunlar ve eğlenceli sahne şovları gerçekleştirildi. Tatil döneminde olan öğrenciler, aileleri ile birlikte Bilim Merkezi’ne akın ederek kendileri için hazırlanan farklı atölyelerde keyif dolu anlar geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş de gençlerin heyecanına ortak oldu.

BİRBİRİNDEN RENKLİ ATÖLYELER

Çocukların enerjilerini attığı, eşsiz deneyimler ve eğlenceli anlar yaşadığı “Okula Bi’ Ara” etkinliklerinde ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair keyifli deneyimler yaşadı. Çocuklar aileleri ile birlikte birbirinden renkli balon kukla, seramik, cam boncuk, ahşap boyama, karınca tacı, ip sanatı, neşeli şapkalar, renkli önlükler, hayal bahçem, renkli dünyam, ebru, temizlik robotu, elektro böcek, çocuksan kruvasan, hama boncuk, slime ve çanta boyama atölyelerinde eğlenceli vakit geçirdi.

EĞLENCELİ SAHNE GÖSTERİLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Lemi Filozof, Kuklamanya gösterisi, Kahoot bilgi yarışması, bilim şov, balon kukla şov, Gençlik Merkezi müzik dinletisi, 360 derece video, curling, okçuluk, oryantiring ve izcilik gibi interaktif etkinliklerle çocuklar her alanda keşfetmenin ve eğlenmenin tadını çıkardı. Çocuklara ve gençlere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan Kocaeli Bilim Merkezi, 3 gün süren “Okula Bi’ Ara” etkinliğinde 80 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bilim Merkezi’nin ilgi çekici dünyasına hayran kalan çocuklar ve aileler unutulmaz anlar yaşadı.