Olay saat 20.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. İbrahim A. ve kardeşi Aşık A., 2 ay önce telefonla aradıkları Deniz D.(45) isimli şahıstan tütün satın aldılar. 40 bin TL değerindeki tütün çuvallarını alıp ücretini ödeyen kardeşler işyerlerine gittiler. İşyerinde tütünleri inceleyen kardeşler, çuvalların içindeki tütünler arasında peçeteler olduğunu fark edince dolandırıldıklarını anladılar. Kardeşler, dolandırıldıkları şahsı bir çok kez telefonla arayarak ulaşmaya çalıştılar. Deniz D., arayan kardeşlerin telefonlarına cevap vermedi.

Kardeşler, şahsın izini sürdüler.

İbrahim A. Ve kardeşi Aşık A., başka bir telefondan Deniz D.'yi arayıp tütün alacaklarını söylediler. Kardeşler şahsı Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişindeki yeşil alana çağırdılar. Kardeşleri, gören Deniz D. Kaçmaya çalıştı. Kardeşler şahsı yakalayıp polise haber verdiler. O sırada saldıran şahıs Deniz D., kardeşler tarafından darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırdı. Darp sonucu yaralanan Deniz D. Olay yerine sevk edilen Ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Kardeşler ise polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.

Muhabir: Murat Avcı