Kurtuluşspor, Kestel Belediyespor’ u konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı. Maç öncesi görülmeye değerdi. 50. Yıl etkinlikleri kapsamında 1979 yılında federe olan kadroda yer alan futbolculardan Yusuf İlarslan, Ahmet Acar, İbrahim Aracıdoğan, Metin Güzel, Cafer Şahin, Ziya Yıldız kulübe davet edildi. Kendilerine Kurtuluşspor’ a hizmetlerinden dolay tekrar teşekkür edildi, 50. Yıl hatıra atkı verildi. Yıllar sonra tekrar kulüpte toplanan eski futbolcu, antrenör, yöneticiler hasret giderdi.

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Kaynak: Haber merkezi