2024 yılına ilişkin açıklanan dış ticaret istatistiklerinde bu kez zirvenin adı değişti. Uzun yıllardır tekstil sektöründe ki firmaların ilk sıraları paylaştığı şampiyonlar listesinde bu kez 1.’lik koltuğuna Yönetim Kurulu Başkanlığını Sebahattin Göztepe’nin yaptığı Fine Food Gıda oturdu.

İNEGÖL’ÜN YÜKSELEN YENİ YILDIZI OLDULAR

2021 yılında ihracat sıralamasında 9’uncu olan, 2022 yılında 5 basamak yükselerek 4’üncü sıraya çıkan, 2023 yılında ise 2’incilik kürsüsünde yer alan Fine Food Gıda, 2024 yılında ise zirveyi Küçükçalık Tekstil firmasından devralarak ihracat şampiyonu oldu.

FİNE FOOD GIDA NE KADAR İHRACAT YAPTI?

İnegöl merkezli dondurulmuş gıda firması 2024 yılında 54 milyon 881 bin 502 dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılında 25 milyon 267 bin 890 dolar ihracat gerçekleştiren firma, 1 yıl sonra ise ihracat rakamını 2’ye katlayarak kırılması zor bir rekora imza attı. Fine Food Gıda 2022, 2023 ve 2024 yıllarında 50 milyon dolardan fazla ihracat yaparak istikrarlı bir tablo ortaya çıkardı. Fine Food Gıda’nın son 4 yılda yaptığı ihracat toplamı ise 190 milyon 931 bin dolara ulaştı. Bu rakamlarla Fine Food firması İnegöl ve Türkiye ekonomisine çok büyük bir katkı sağladı.

FİNE FOOD GIDADA NE ÜRETİYOR?

Fine Food, dondurulmuş gıda şirketidir. Bu alanda Türkiye'nin en büyük dondurulmuş meyve, sebze ve patates üreticisi olmayı başaran firmada, mısır, patates, ıspanak, arpacık soğan, bamya, barbunya, bezelye, kırmızı kapya biber, sarı biber, brokoli, brüksel lahana, charry domates, enginar, taze fasulye, orbit fasulye, havuç, kabak, karnabahar, kereviz, patlıcan, pırasa, soğan, süper sweet mısır gibi sebzeler ile çilek, siyah incir, yeşil incir, kiraz ve vişne gibi dondurulmuş meyveler dünya gıda pazarlarına satılıyor.

FİNE FOOD GIDA FİRMASI SAHİBİ SEBAHATTİN GÖZTEPE KİMDİR?

İnegöl’ün yeni ihracat şampiyonu olan Fine Food Gıda firması sahibi Sebahattin Göztepe 7 Haziran 1971 yılında İnegöl ilçesine bağlı Yenice mahallesinde dünyaya geldi. Göztepe ailesinin girişimci iş insanı 15 yıldır Yenicespor Kulüp başkanlığı yapıyor. Uludağ İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği, Bursa Fan Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yapan başarılı iş insanı, bir dönem İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2 dönemde meclis üyeliği görevlerinde bulundu.

1994 yılında Göztepe ailesi tarafından kurulan Göztepe Soğuk Depo hizmetlerini, Yönetim Kurulu Başkanlığına geçmesinin ardından geliştiren ve dondurulmuş sebze ve meyve üretimine dönüştüren Sebahattin Göztepe, özellikle son 5 yıl içerisinde yaptığı yatırımların karşılığını alarak Türkiye’nin bu alanda ki en büyük işletmecisi haline getirdi. Sebahattin Göztepe evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuk sahibidir.

FİNE FOOD NEREDE, NE ZAMAN KURULDU?

Kuruluşu 1960 yılına kadar uzanan Fine Food, 1994’de “dondurulmuş gıda” üretmek üzere kurulan bir aile şirketi. Şirketin kuruluşundan önce Göztepe ailesi, taze meyve-sebze sektörünün her evresini başarı ile icra etti. Akabinde Göztepe ailesi, Fine Food firması ile tüm bilgi birikimlerini dondurulmuş gıda sektörüne taşıdı. Şirket, sahip olduğu 3 üretim tesisiyle Türkiye’nin en büyük dondurulmuş üretim ve depolama kapasitesine sahip.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ve Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde kurulu 465 bin metrekaresi açık, 90 bin m2 kapalı alana sahip tesislerde, 1 yılda 60 bin ton dondurulmuş meyve-sebze ve 100 bin ton dondurulmuş patates (french fries) üretim kapasitesine sahip. Şirketin kendine ait tesislerde 75.000 paletlik dondurulmuş ürün depolama kapasitesi ile de ülke de lider konumundadır. Ayrıca Şirket, sözleşmeli tarım modeliyle ülkenin birçok bölgesinde bin 200’den fazla çiftçinin 60 bin dekar alanda ektiği ürünlerini, her aşamada en modern makine ve teknolojilerini kullanarak tedarik ediyor.