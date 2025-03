Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin özel çocukları İnegöl AVM'deki kafede doyasıya eğlendiler.

Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şükran Erten, "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, Down sendromlu bireylerin toplumda hak ettikleri yeri bulmaları, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilmesi ve farkındalık oluşturulması açısından büyük öneme sahiptir. Down sendromlu bireylerin toplumda daha görünür olmalarını, haklarının korunmasını ve desteklenmelerini sağlamak için önemli bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek adına kurumumuz adına gerçekleştirdiğimiz etkinliğe Mado İnegöl şubesi ev sahipliği yapmıştır. Üçel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, down sendromlu öğrencilerimizin hizmet sektöründe bulunmasını önemsiyor ve destekliyoruz. 21 Mart günü Mado müşterilerini karşılayan ve isteklerini yerine getiren öğrencilerimizle böyle bir etkinlik yaptığımız için memnunuz." dedi.

Kaynak: BÜLTEN