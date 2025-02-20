Kaymakam Arslan’ın yaptığı açıklamaya göre, Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma riski değerlendirildi ve resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 21 Şubat’ta eğitime ara verilmesine karar verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu olan kadın personeller de (kurumlarında mesaisi zorunlu olanlar hariç) idari izinli sayılacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.