KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında; “Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması”, “Haydi Konuş Bakalım Münazara Yarışması”, “Haydi Pişir Bakalım Yemek Yarışması” ve “Haydi Oyna Bakalım Tiyatro Yarışması” büyük heyecana sahne oluyor.

Konya'da Medeniyet Okulu kapsamında ilçe finallerinde öğrenim gördükleri ilçeyi temsil etmeye hak kazanan okullar çekilen kura sonucu eşleştirmelerle yarışa başladı.

Yarışma sonucunda tüm öğrencilere yarışmanın anısına plaket takdim edilecek. Ayrıca her yarışma sonunda yarışmacı öğrenciler ve onları destekleyen öğrenci arkadaşları için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya gezisi düzenlenecek. Öğrenciler daha sonra ilçelerine geri götürülecek.