Bu yıl geç gelen kış, Ocak ayını pas geçmiş hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmişti. Kar ve yağmur geçişlerinin azlığı nedeniyle barajlarda ki su oranları tedirginlik etmeye başlamış, hem su hem de tarımsal faaliyetler noktasında kar yağışının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştı. Sonunda beklenen kar yağışı haberi ile yüzler gülmeye başladı.

Çarşamba ve Perşembe günleri etkisini göstermesi beklenen kar yağışı İnegöl’de en çok Uludağ eteklerinde yer alan kırsal mahallelerde gerçekleşecek.

Özellikle Fevziye, Kıran, Çiftlik, Süle, İnayet, Çayyaka, İclaliye, Karakadı, Soğukdere, Hamidiye, Saadet, Bahçekaya, Sulhiye, Gedikpınar, Oylat, Bahariye, Tahtaköprü, Güney Kestane ve Osmaniye kırsal mahalleleri kardan en çok etkilenen yerleşim birimleri olacak.

Özellikle köy statüsünde ki bu kırsal mahallelerde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi aşması bekleniyor. Rakım olarak yüksek olan diğer kırsal mahallelerde yine kar kalınlığının 20-30 santimetre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yine kar yağışının etkili olması beklenen diğer bölgeler ise Tahtaköprü-Domaniç arasında ki yol ile Mezitler bölgesi diye tabir edilen İnegöl-Ankara karayolu olacak. Bu nedenle özellikle kar lastiği olmayan sürücülerin yola çıkmaması uyarısı yapıldı.